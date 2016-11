Mustanvirransillan korjaushanke on herättänyt kummastusta. Tuoreen päällysteen auki repiminen on puhuttanut ja onkin ihmetelty, mikä hankkeessa on mennyt pieleen.

Ely-keskuksen Teemu Saastamoinen kertoo, että päällysteen leikkaaminen auki on normaali käytäntö, kun massaliikuntasaumoja uusitaan.

Massaliikuntasaumakorjaushanke valmistui alkuviikosta ja sillan erikoisliikennejärjestelyt poistuivat.

