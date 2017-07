Mansikat kypsyvät viimeinkin!

Ihanaiset kesän punaiset herkut, imelät, suuhun, mehuun, kiisseliin ja hilloon sopivat mansikat ovat antaneet tänä kesänä odottaa itseään. Mansikka maistuu niin tuoreena kuin säilöttynäkin ja yleensä tässä vaiheessa heinäkuuta poiminta on jo lopuillaan. Tämän kesän kylmä ja kostea sää on viivästyttänyt kasvukautta, mutta nyt mansikkasesonki on viimeinkin alkamassa.

”Parasta aikaa on tuleva viikonloppu ja ensi viikko”, kertoo Kasurilan Marjan Erkki Venäläinen.

”Luvatut helteet kypsyttävät suurimman osan ja kypsyminen on enää muutamasta päivästä kiinni.”

