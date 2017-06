Kesä ja kärpäset, on lomia, paljon erilaisia harrasteita ja herkkuja. Grilli on kuumana ja jäätelö sulaa sormille, yksi nauttii urheilusta, toinen kasvimaalla puuhailusta ja kolmas ottaa mieluiten rennosti auringossa, mutta mikä on parasta kesässä?

”Auringon lämmössä rentoutuminen on parasta”, uimarannalla aurinkoa ottamassa ollut Päivi Koistinen kertoo. ”Aina kun on vapaata, tullaan rannalle.”