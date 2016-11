Rentoa menoa ja hyviä päätöksiä koko taloyhtiön hyväksi, tietenkin. Näin on käynyt Maaningalla sen vanhimmassa rivitalossa. Siellä on nyt tehty kunnon LVI-saneeraus, saunaremontti ja vielä on takkahuonekin vasaroitu palan painikkeeksi. Suurin osa töistä tehtiin oman väen talkoilla, ammattimiehet hoitivat sitten tilauksesta omat hommansa.

Ja paljon päätettiin remontista näillä lenkkisaunan lauteilla.

Lue lisää torstain 17.11. Uutis-Jousesta