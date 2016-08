Monia yhdistyksiä uhkaa lakkauttaminen Siilinjärvellä ja Maaningalla

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Siilinjärveltä lakkautuslistalla on yli 100 yhdistystä, joista osa toimii edelleen aktiivisesti. Samanlainen tilanne on Kuopion Maaningalla.

Poistomenettelyyn on otettu mukaan yhdistykset joiden viimeisestä yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut vähintään kaksikymmentä vuotta ja joiden toiminnan ei muutoin ole syytä olettaa jatkuvan.

PRH:n lakkautettavien yhdistysten listalla on useita sellaisia maaninkalaisia ja siilinjärveläisiä yhdistyksiä, jotka toimivat edelleen virkeästi. Mitä ilmeisemmin yhdistystietojen päivittäminen henkilövaihdosten yhteydessä on unohtunut, mutta se on helposti hoidettavissa kuntoon, jos sen tekee pikimmiten.

