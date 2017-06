Motocross on uusien haasteiden edessä

Pohjois-Savossa käynnistyi tänä viikonloppuna motocrossin kolmen valtakunnallisen kilpailun superjakso. Mutta riittääkö niihin ajajia?

Lajin haasteena Itä-Suomessa ei olekaan kisojen, vaan ajajien niukkuus. Rajusti kallistuneet vakuutusmaksut ja kalustot ovat karsineet motocrossin lisenssiajajia. Lisäksi laji on joutunut kiristyvään kilpailuun mm. cross countryn ja enduron kanssa.

Siilinjärven Vesalla on paljon menestykskkäitä motocrossareita, joista osa on juuri lopettanut kilpailu-uransa. SiiVe tekee kuitenkin puheenjohtaja Aimo Korhosen mukaan uutterasti juniorityötä.

”Maanantai-iltasin voivat pikkujuniorit kokeilla seuran motocross-pyörillä lajia ja kenties kiinnostua siitä enemmän. Osallistujia on mukavasti. Tiistai-iltaisin on SiiVen valmentajien vetämät harjoitukset crossipyörän omistaville kaikenikäisille ajajille. Mukana on crossareita nuorista juniorista veteraaneihin ja harrastajiin.”

