Neljä vuotta vanhan talon kupariputket vuotavat

Siilinjärvellä Kuiluntie 10:ssä sijaitsevan liikekiinteistön kuparisissa käyttövesiputkistoissa on ollut kevään aikana vuotoja. Erikoiseksi tilanteen tekee se, että kiinteistö on vasta neljän vuoden ikäinen.

”En ole aikaisemmin kuullut, että näin uudessa talossa olisi putkivuotoja”, yksi kiinteistön omistajista Jorma Laakso ihmettelee.

Ensimmäinen pistemäinen vuoto ilmeni maaliskuussa ja toinen heti perään.

”Vuodot olivat vieläpä suoralla putkilinjalla. Eli ei missään liitos- tai mutkakohdassa, jossa putki voi rasittua.”

Jorma Laakso on selvittänyt tilannetta kiinteistön rakentaneen yrityksen kanssa, mutta rakennus- tai materiaalivirheisiin liittyvää ei ole tullut esille.

Kiinteistön rakentanut Lujatalo Oy lähetti vuotaneen putken pätkän VTT:lle tutkittavaksi. VTT:n mukaan putken sisäpinnalle on saostunut tumma sakka, joka sisälsi kuparin korroosiotuotteiden ohella piitä sekä hieman rautaa, kalsiumia, hiiltä ja mahdollisesti sinkkiä. VTT arvioi, että sisäpinnalle saostunut piisakka on merkittävä korroosiota lisännyt tekijä. Arvion mukaan pii on peräisin käyttövedestä.

Kiinteistön omistajat joutuvat vaihtamaan välipohjan päällä kulkevat kupariputket komposiittiputkiin. Vahingosta koituu kaikkineen useiden kymmenien tuhansien eurojen kustannukset omistajille.

Kiinteistössä toimii mm. EasyFit. Putkivahingolla ei ole vaikutusta vuokralaisten toimintaan.

