No nyt on tapahtumia Siilinjärvellä!

Ensi vuonna juhlitaan 100 vuotta täyttävää Suomea, mikä näkyy monina paikallisina tapahtumina eri puolilla maata. Siilinjärvellä yhdistykset ja kunnan toimijat ovat loihtineet huikean määrän tapahtumia – niitä riittää jokaiselle kuukaudelle juhlavuonna.

Saattaapa hyvinkin olla, että kunnassa järjestetään ensi vuonna 100 tapahtumaa!

”Kun laskee, miten paljon kulttuuritoimen koordinoimia tapahtumia on jo tiedossa ja päälle tulee vielä muiden kunnan yksiköiden, yritysten ja yhteisöjen järjestämät tapahtumat, niin sata tapahtumaa on ihan mahdollinen luku”, nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen summaa.

Hän korostaa, että kunta ei yksin pystyisi tällaista tapahtumien kokonaisuutta rakentamaan. Kaikki lähtee yhdistysten aktiivisuudesta, yhdistyksillä on päävastuu tapahtumien järjestämisestä. Kunnan kulttuuritoimi tukee näitä toimintoja mahdollisuuksien mukaan. Kulttuuritoimen vastuulla on ”Yhdessä hyvää!” -juhlavuoden koordinointi, mitä yhdistykset toivoivat hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Siilinjärvellä juhlavuotta alettiin ideoimaan jo toukokuussa Pöljän kotiseutumuseolla yhdistysten yhteisessä kokoontumisessa, joita oli kesällä vielä lisää.

”Jo ensimmäisessä tapaamisessa syntyi vahva tekemisen henki. Yhdistyksillä on voimakas halu järjestää mittava ja ikimuistoinen tapahtumavuosi”, kiittelee kulttuurikoordinaattori Hanna Kauhanen.

”Tiedämme, että tapahtumat tulevat onnistumaan. Sadat yhdistysten ihmiset ovat lähteneet mukaan ja ovat hyvin sitoutuneita”, Kauhanen ja Pärnänen iloitsevat.

Mukana kuukausihankkeissa ovat myös mm. Kulttuuri Sii-Ma, Tilkkukilta Villitikki, SPR/Siilinjärvi, Pöljän, Kolmisopen ja Kumpusen kyläyhdistykset, Kameraseura, Vivates, Siilinjärven teatteri, Kansantanssijat ja Suomi-Unkari seura. Myös Siilinjärven Palvelutaloyhdistys, Etsi ry sekä kuorot Sekaset, Lauluveikot ja TriAngeli osallistuvat juhlavuoden ohjelmaan. Kansalaisopisto panostaa luentoihin.

Lue lisää 22.9. ilmestyneestä Uutis-Jousesta