Nuoren ohjaajan tulikoe Maaningalla

Maaningalla Leinolanlahdessa asuva Hanna Tolvasella on nuoresta iästään huolimatta pitkä kokemus teatterista. Hän astui ensimmäisen kerran Vätysteatterin lavalle kaksivuotiaana vuonna 1996.



Siitä se sitten lähti. Vuosien varrella hän on näytellyt useammissakin Vätyksen näytelmissä. Ensi kesänä teatterikärpäsen puraisema nuori nainen tekee debyyttinsä ohjaajana Maaningalla Tuomas Parkkisen näytelmässä Kekkonen syntymästä kuolemattomuuteen. Näytelmä on vauhdikas komedia.



”Tämä on haastava näytelmä. Meillä on kolmetoista näyttelijää ja esityksessä on paljon rooleja, joten kaikilla on tekemistä. Hyvä porukka ohjata, ikäskaala on laaja ja monenlaista persoonaa.”

