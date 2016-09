Nuoriso-ohjaaja Otto on Semppiksen kasvatti

Syskuun alussa avattu Siilinjärven nuorisotalo Semppis sai tiimiinsä myös uuden nuoriso-ohjaajan, siilinjärveläislähtöisen Otto Daavitsaisen. Kuopiolaistunut mies on kotoisin Vesijärveltä ja itsekin Semppiksen kasvatti.

”Se, että halusin tälle alalle, on lähtenyt omista Semppis-ajoistani. Masa oli täällä jo silloin töissä ja ajattelin, että tällaista työtä olisi kiva tehdä itsekin”, Daavitsainen muistelee nykyistä kollegaansa Matti Raussia.

Daavitsainen on työskennellyt nuorten parissa jo viitisen vuotta. Työsuhde Siilinjärven kunnan kanssa alkoi elokuun alussa. Viime viikolla ohjaajat vetivät Seiskaseikkailuja Ahmon koulun aloittaneille seitsemäsluokkalaisille koko viikon ajan.

Uuteen työhönsä Daavitsainen tulee iloisin mielin.

”Hienoa päästä töihin tänne omiin nuoruuden maisemiin. Opintojen aikaan tein yhden kesän etsivää nuorisotyötä täällä ja Masan kanssa yhden leiriharjoittelun. Olen siis hakeutunut muutenkin tännepäin aina, kun mahdollista”, Daavitsainen hymyilee.

Lue lisää 1.9. ilmestyneestä Uutis-Jousesta.