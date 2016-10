Onko maalämpöjärjestelmääsi asennettu väärää lämmönsiirtonestettä?

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan vuosina 2012 – 2015 maalämpökaivoihin on toimitettu eri puolilla Suomea väärää lämmönsiirtonestettä. Etanolipohjaisen nesteen sijaan useille maalämpöjärjestelmien asentajille on myyty väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä, kauppanimi Eurolpro. Siten asentajilla ja kiinteistönomistajilla ei ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä. Metanoli on myrkyllistä ja voi ympäristöön päästessään pilata pohjavettä ja esimerkiksi oman tai naapurin kaivoveden.



Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelutoimi on lähettänyt kaikille maalämpöjärjestelmän asennuttaneille kirjeen, jossa informoidaan väärästä nesteestä ja pyydetään heitä ottamaan yhteyttä, mikäli neste osoittautuu vääräksi.



”Haluamme selvittää, minkä verran väärää nestettä on täällä levinnyt laitteisiin. On vaara, että jos järjestelmään tulee vika ja pääsee maaperään, on pohjavesi tai kaivovesi vaarassa pilaantua”, sanoo Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen.



Kunta ohjeistaa Tukesin tavoin kiinteistönomistajia, jotka epäilevät lämmönsiirtonesteenä olevan etanolipohjaisen nesteen sijaan metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä olemaan tutkimatta lämmönsiirtonestettä itse.



”Ottakaa yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan, joka selvittää lämmönsiirtonesteen alkuperän ja koostumuksen. Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen”, Saarelainen ohjeistaa.



Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa järjestelmästä poistetun nesteen vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.



”Ilmoittakaa sähköpostilla osoitteeseen rakennusvalvonta@siilinjarvi.fi lämpökaivojärjestelmässänne olevan lämmönsiirtonesteen kauppanimi sekä kiinteistön osoite, rekisterinumero ja kiinteistön omistajatiedot.



Maalämpöjärjestelmän mahdollisen rikkoontumisen ja huollon yhteydessä tulee ottaa huomioon, että lämmönsiirtoneste saattaa olla metanolipohjaista.



”Mikäli järjestelemänne on rikkoontunut siten, että lämmönsiirtonestettä on voinut päästä maaperään, pyydämme ilmoittamaan siitä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle”, Saarelainen korostaa.