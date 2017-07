Paahteisten päivien piristäjät

Sieltähän ne esiin joutuvat koleanakin kesänä, heti kun aurinko naamaansa näyttää ja paahtaen hellettä jakaa. Niin kuin ovat joutuneet jo noin 90 miljoonaa vuotta, silloin kukkivien kasvien ilmaantuessa niitä alkoi pörrätä runsaasti.

Nykyään niitä on tunnistettu noin 180 000 lajia. Suomessa on tavattu 2591 lajia. Niistä yli 2300 asuu kesät talvet maassamme.

Näkyvimmät päiväperhoset ovat määrältään vähäisempiä kaikista perhoslahkoista. Vajaa viisi prosenttia eli 121 lajia edustaa monelle koko perhosmaailmaa.

Perhosten siivet koostuvat pienistä suomuista, joista valo taittaa eri värejä väläytellen sekaan metallisävyjä. Päiväperhosten väriskaala on valtava ja variaatiot monenkirjavat.

Värien ja kuvioiden merkitys on moninainen. Suojavärit ja maastoon sulautuminen ovat tärkeitä merkitykseltään.

