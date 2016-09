Paloaseman sisäilmaongelmat ajoivat evakkoon

Siilinjärven paloasemalla on reilun vuoden päivät toimittu väistötiloissa. Aseman viereen on tuotu kontteja, joihin on siirretty majoitus-, ruokailu-, koulutus- ja toimistotilat. Paloautot jäivät halliin vanhan paloaseman puolelle.

Paloasemalla on, nykyään niin yleinen, sisäilmaongelma, minkä vuoksi erityisjärjestelyihin oli ryhdyttävä.

”Henkilökunnalla on ollut oireita useamman vuoden ajan. Sitten kun yhä useampi alkoi oireilla, oli väistötilat järjestettävä. Kiitos kunnalle, että kontit saatiin nopeasti”, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Kari Antikainen kertoo.

Antikainen jatkaa, että vuonna 1986 rakennetun paloaseman tiloja on viime viikolla tutkittu. Reikiä on porattu rakenteisiin, vuotokohtia etsitty ja kosteuksia mitattu. Tuloksia saadaan muutaman viikon päästä.

Kaksi vuotta sitten tehtiin rakennetutkimuksia majoitussiivessä, toimistossa ja luentosalissa.

Paloasema pystyy toimimaan väistötiloista käsin, vaikka tilat eivät ole kovin isot ja esimerkiksi varastotilasta on pulaa.

