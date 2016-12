Patasarjoja vedetty pois markkinoilta – osassa ilotulitteista myös virheellisiä tarramerkintöjä

Suomen Ilotulitus Oy on vetänyt pois markkinoilta Kolme Kunkkua sekä Evoluutio -nimiset patailotulitteet. Samalla yhtiö kehottaa kyseisiä tuotteita ostaneita kuluttajia palauttamaan tuotteet ostospaikkaan. Turvallisuussyistä tuotteita ei saa ampua.

Syynä poisvetoon markkinoilta on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemä päätös. Tukes testasi tuotteita Santahaminassa 27. joulukuuta ja havaitsi niissä turvallisuusvirheen. Patasarjoissa oli panoksia, jotka eivät räjähtäneet tai räjähtivät liian aikaisin.

”Tämä on todella harmillista ja pahoittelemme tapahtunutta. On hyvä, että koeammunnoissa havaittiin nämä puutteet, sillä turvallisuus on meille aivan keskeinen asia”, sanoo toimitusjohtaja Kalervo Kaarre Suomen Ilotulitus Oy:stä.

Osassa ilotulitteista on myös virheellisiä tarramerkintöjä. Suomen Ilotulitus Oy varoittaa virheellisistä tarramerkinnöistä patailotulitteissaan.

Osassa ilotulitepadoista on keltainen tarra tekstillä ”TÄMÄ KYLKI KOHTI YLEISÖÄ – DENNA SIDAN MOT PUBLIKEN”.

Niiden kuluttajien, joiden ostamassa ilotulitteessa on kyseinen tarra, tulee huomioida seuraavaa:

1) Kyseinen tarra on vahingossa kiinnitetty padassa väärään kohtaan eli padan päälle. Sen padan pinnan, johon tarra on liimattu, tulee olla kohti taivasta eli suoraan ylöspäin.

2) Älä siis huomio keltaisen tarran viestiä, vaan lue padan kyljessä olevat käyttöohjeet huolella ja toimi tarkalleen ohjeiden mukaisesti.

3) Pata toimii täysin moitteettomasti ja on oikein käytettynä turvallinen ilotulite.

4) Huomioi riittävä etäisyys yleisöön ja muista suojalasien käyttö.

Suomen Ilotulitus Oy pahoittelee virheellistä tarroitusta.

”Kyseessä on pakkausvaiheessa tapahtunut harmillinen, inhimillinen virhe. Väärin tarroitettuja patoja ehdittiin myydä noin 300 kappaletta, ennen kuin havaitsimme virheen”, pahoittelee Kaarre.

Luettelo tuotteiden myyntipaikoista löytyy oheisesta linkistä:

http://bit.ly/2iljvEs