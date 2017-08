Petra Sallinen toivoo, että äärimmäisen hyvin toiminut hampaiden oikomishoito jatkuisi: ”Älkää pilatko hyvää terveydenhuoltoa”

Oikomishoidon kriteerien käyttöönotto on herättänyt paljon keskustelua Siilinjärvellä. Haaparinteeläinen Petra Sallinen toivoo, ettei kunta pilaisi äärimmäisen hyviä terveys- ja hammashoitopalveluja.

”Tähän asti kaiken kaikkiaan terveydenhuolto on toiminut äärimmäisen hyvin. Toivon, ettei sitä pilattaisi.”

Sallisen lapset Eetu, 11, ja Pihla, 6, ovat molemmat oikomishoidon tarpeessa.

”Eetu on ollut Farshad Dalilin hoidossa pari vuotta. Nyt emme tiedä, kuinka jatko etenee. Eetulla on kaari suussa ja pysyvistä raudoista on puhuttu.

Viime keväänä lääkäri sanoi, että odotetaan maitohampaiden lähtemistä. Nyt ne ovat lähteneet, mutta terveyskeskuksesta ei osattu sanoa yhtään, milloin hoito jatkuu.”

Pihlan viisivuotistarkastuksessa todettiin, että kutsu oikomishoitajalle tulee tänä syksynä.

”Silloin sanottiin, että kutsu oikomishoitoon tulee suoraan, koska tilanne sitä vaatii. Nyt kukaan ei osaa sanoa tuleeko kutsua ja jos, niin milloin.”

Siilinjärveläinen Ilkka Kokkonen sanoo, että Siilinjärven hammashuollon tila on suorastaan romahtanut.

”Mitä on tapahtunut, kun entinen ylpeyden aiheemme on muuttunut tuottamaan kaikkialla muuallakin tavallista odottelun tuskaa? Vieläkö muualta Suomesta käydään Siilinjärvellä ottamassa oppia hammashuollon tehokkaasta järjestämisestä – uskallan epäillä! Entinen tilanne pitäisi siis ehdottomasti palauttaa, päästä asiassa jälleen kehityksen kärkeen ja luoda kuntalaisille aihetta tyytyväisyyteen!”

