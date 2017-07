Pikkujoulusesonki avattiin Siilinjärven torilla

Siilinjärven torilla seisoo heinäkuisena aamuna outo, mutta sitäkin tutumpi näky. Joulupukki on saapunut Korvatunturilta torikauppias J-E Hämäläisen pikkujouluihin ja tarjoilee ohikulkijoille mansikoita. Muutamat uskaltautuvat pyytämään pukin myös yhteiskuvaan.

”Pukki on nyt kesälaitumilla ja kiertelee ympäri Suomea. Tähän oli mukava tulla pistäytymään, ei tästä ollut mitään vaivaa”, punanuttuinen kesälomalainen kertoo varaslähdöstään töihin.

Mansikkakojun yhteydessä on myös tarjolla joulutorttukahvit, joita on jonottamassa pitkä liuta ihmisiä. Toisella nurkalla telttaa istuu harmonikkayhtye soittamassa tuttuja joululauluja. Ovatko nämä pikkujoulut nyt sitten ajoissa vai myöhässä?

”Saattaa olla tai saattaa olla olemattakin. Se on jokaisen itse päätettävissä, ovatko nämä tämän vai viime vuoden juhlat”, Hämäläinen vastaa niin savolaiseen tapaan kuin on vain mahdollista.

Torikauppiaan tempaus on herättänyt paljon huomiota ja moni on käynyt kysymässä, mistä oikein on kysymys.

”Pikkujoulut on pidettävä nyt, koska en ole joulukuussa paikalla”, kauppias naurahtaa.

Isänsä jalan jäljissä nyt neljättä vuotta torikauppiaana toimiva Hämäläinen alkaa kohta olla tunnettu tempauksistaan. Toissa vuonna tarjolla oli lohisoppaa ja hän on ollut mukana järjestämässä torikirppiksiä. Hämäläinen toivoo tempauksien tuovan lisää elämää torille.

”Asiakaskunta on ikääntyvää, joten toria pitää tehdä tutuksi nuorille. Tori on myös jäänyt vähän syrjään, joten tempauksilla mainostetaan sen paikallisia palveluja ja tuotteita”, kauppias toteaa.