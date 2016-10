Pöljän säätiö tyhjensi rahasalkkunsa

Pöljän maa-, metsä- ja kotitalouden kehittämissäätiö jakoi viime perjantaina huomattavan summan rahaa pöljäläisille opiskelijoille ja yhdistyksille. Suurimmat summat, eli 5 000 euron lahjakortit, sai Pöljän kyläyhdistys ja Pöljän Eräveikot. Pöljän Martat saivat lahjoituksena 3 000 euroa ja kolme maa-ja metsätaloutta opiskelevaa pöljäläisnuorta saivat tuhdit opiskelustipendit.

Säätiö perustettiin vuonna 1999 mm. Pöljän Metsästysseuran ja Maa- ja Kotitalousseuran toimintojen lopettamisen yhteydessä. Rahaa oli jonkin verran, palanen maatakin. Niiden pysyminen paikallisten hoidossa haluttiin tällä tavalla turvata.



”Säätiö on monessa mielessä kankea järjestelmä. Meillä on ollut hieman osuuksia ja rahastotallennuksia, mutta säätiön perustamisen jälkeen on ollut huonoa aikaa ja varat ovat huvenneet”, kertoi säätiön puheenjohtaja Pekka Rautiainen stipendien jakamisen taustoista.



”Siksi hallitus yksimielisesti päätti, että jaamme rahat kylän yhdistysten kesken sekä sääntöjen mukaan maa- ja metsätaloutta opiskeleville nuorille. Oma kylä siitä hyötyy, eikä pankki.”

