Puolueet lähtökuopissa vaalitaisteluun

Siilinjärven kunnanvaltuustoon riittää kuluvissa vaaleissa halukkaita, mutta lähes kaikissa ryhmissä valitellaan ehdokkaiden saamisen nihkeyttä. Kunnallinen toiminta on suuressa muutoksessa sote-ratkaisun myötä, mikä osaltaan vaikuttaa vaali-intoon.

Puolueiden ehdokasmäärät ovat kuitenkin entisellä tasolla. 43 päättäjän paikkaa on jaossa valtuustoon, kuten neljä vuotta sitten.

Kuopion kaupunginvaltuustoon ehdolla olevia liitoskuntien ehdokkaita on runsaasti. Maaningalta Kuopion valtuustoon pyrkii ainakin 11 ehdokasta neljältä eri listalta.

