Rentoa kesämeininkiä Walkamassa

Jo kolmatta vuotta Siilinlahden rannan tuntumassa toimiva kesäkahvila Walkama on leppoisa ja lämminhenkinen koko perheen paikka kesäpäivän viettoon. Nuorisotyöntekijä Suvi Eskola kuvaa kahvilaa osuvasti ”kesätunnelman luojaksi”.

Lasten suusta taas on kuultu, että Walkamaan on aina kiva tulla – vaikka monta kertaa päivässä.

Kahvilassa riittää touhuamista ja tutkittavaa. Mukaansatempaavasta pelihuoneesta löytyy puuhaamista moneen makuun, ja pihapelit, maalaaminen sekä askartelu keräävät myös pieniä ja isompiakin lomailijoita koolle. Kahvilassa saa myös värittää suurta, pöydälle levitettyä lakanaa – vain mielikuvitus on rajana.

”Parasta täällä ovat kaikki pelit, joista suosikkejani ovat ilmakiekko ja Play Station”, kertoo mummonsa kanssa jo neljättä kertaa kahvilassa vieraileva Iivari Koponen.

