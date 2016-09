Romuja kerätään Länsi-Maaningalla

Leinolanlahti – Kurolanlahti – Pulkonkoski -kylätoimikunta järjestää parhaillaan romunkeräyksen. Kurolanlahden nuorisoseuran talon pihaan on tuotu iso kontti, johon oli jo heti keräyksen alkaessa maanantaina tuotu paljon tavaraa.

Nyt siis kaikki siivoamaan nurkat puhtaaksi kerääntyneestä metalliromusta.

Lavalla on myös romuakkujen keräystä varten oma laatikkonsa.

Lavalle saa laittaa lähes kaiken metallisen romun. Poikkeuksena voidaan pitää runsaasti ongelmajätteitä sisältävät metalliromut kuten täydet maali- ja öljyastiat, sekä mahdolliset säteilylähteet. Kuivunut maali tai esimerkiksi ruohonleikkurin öljyt moottorin sisällä eivät haittaa.

Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ei tule laittaa tälle lavalle. Vanhat liedet, tiskikoneet ja pyykinpesukoneet käyvät keräykseen, joka on käynnissä 30.9. saakka.

Lue lisää 15.9. ilmestyneestä Uutis-Jousesta