Sakari Kuosmanen UuJiin synttäreistä: ”Fiiliksen mukaan ja pidetään hauskaa”

Uutis-Jousi juhlii huomenna lauantaina kello 10–14 torilla. 50-vuotias lehti järjestää kunnon pirskeet ja luvassa on niin huippuartisteja, kuin paljon muutakin ohjelmaa.

Pääesiintyjänä ovat Sakari Kuosmanen ja Upi Heikkinen. Kuosmanen ja Heikkinen tunnetaan Leningrad Cowboysin ja Pietarinkadun Oilers -bändin riveistä jo vuosien takaa. Lisäksi Kuosmanen on levyttänyt sooloartistina ja näytellyt useissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Viime aikoina kiireisenä Kuosmasen on pitänyt Aki Kaurismäen Toivon Tuolla Puolen -elokuvan pressitilaisuudet. Heikkinen on tehnyt musiikkia yhteistyössä muun muassa Jarkko Martikaisen kanssa.

Odotuksia juhlan suhteen Kuosmanen ei ole vielä miettinyt.

”En ole ehtinyt kauheasti miettiä tulevaa, kun olen koko ajan liikkeellä. On hienoa päästä soittamaan omalla kylällä ja samalla toivottaa onnea paikallislehdellemme. Ohjelmistoa on kertynyt uran aikana niin paljon, että biisilistaa on hankala tehdä valmiiksi. Yleisörakenne ratkaisee paljon. Mennään fiiliksen mukaan ja pidetään hauskaa”, Kuosmanen hymyilee.

Kuosmanen arvostaa paikallisin voimin tehtyä lehteä, joka uutisoi oman kylän tapahtumia.

”Valtamedioissa Siilinjärvi nousee harvoin framille. Lehti on myös paikallisyrityksille hyvä kanava markkinoida paikallisesti ja edullisesti.”

Roudarina jo

28 vuotta

Maanläheistä rokkia soittava CRC juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan.

”Meilläkin on juhlan aika. Ollaan Maaningan vanhin elossa oleva rokkibändi. Kiva tulla soittamaan musiikkia lähilehden juhlaan.”

”Olen ollut Uutis-Jousessa juttujen roudarina jo 28 vuotta, joten kuulun vankasti toimituksen housebandiin” CRC:n soolokitaristi Matti Ihatsu nauraa.

Popin ja rokin tahdein kansaa tanssittava Sonic Fuller Band toivoo, että ihmiset vapautuisivat talven ikeestä ja nauttisivat ohjelmasta ja bailaisivat mukana.

”Haluamme muistuttaa, että nämä ovat koko kansan juhlat olipa suhde UJ:een mikä tahansa. Toivottavasti puoli Suomea lähtee liikkeelle, koska tämähän on todellinen kevään kohokohta Siilinjärvellä. Jos vielä säiden haltija olisi armollinen, niin luvassa on huikeat viisikymmppiset, joka on nyky-yritysmaailmassa hatunnoston arvoinen juttu.”

”Uutis-Jousi on ollut vaimoni pitkäaikainen työnantaja, jonka kautta koko U-J:n väki on tullut hyvin tutuksi. Lisäksi vuosien varrella Uutis-Jousen kautta on tullut useita juontokeikkoja, niin kuin tähänkin juhlaan”, Sonic Fuller Bandin Ismo Rautiainen hymyilee.

Turusta treeneistä tavoitettu Duo Kajo odottaa tapahtumaa innolla.

”Reenataan just nyt Turussa juhlassa soitettavia kappaleita! Joitakin uusiakin on työn alla. Ehkä jopa Uutis-Jouselle tehty spesiaali onnittelulaulu!”

”Hauskaa tulla kotipaikkakunnalle Silinjärvelle. UJ:sta ensimmäisenä tulee mieleen kesät, jotka olen ollu kesätoimittajana. Virkapyörä, paikalliset tapahtumat ja mainio työporukka”, kertoo duon toinen puolikas Elina Hokkanen.

Lisäksi luvassa on muun muassa pesäpallon pomputtelun mualimanennätyskoe, taikuutta, runokaraoke, kirpputori ja paljon muuta mukavaa.