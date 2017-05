Senioreiden luontopäivää vietettiin Maaningalla

Lauantaina kokoontui kolmisenkymmentä Maaningan senioria luontopäivään paikallisten 4H-hankenuorten kutsumina. Tarjolla oli makkaraa, nokipannukahvia, tietoa villliyrteistä ja niiden käytöstä sekä nuorten ja senioreiden kohtaamisia.

Moni vieraista intoutui muistelemaan omaa 4H-kerholaisuuttaan ja eräs vieraista totesikin tapahtuman muistuttavan siitä, kun entisaikaan 4H-kerholaiset tapasivat järjestää kyläjuhlat. Moni totesikin tällaisen olevan elvyttämisen arvoinen perinne.

Tapahtuman taustalla on Maaningan ja Siilinjärven 4H -yhdistysten yhteinen Arvo & Lahja -hanke, jonka ideana on saattaa nuoria ja ikäihmisiä yhteen. 14-18 -vuotiaat hankenuoret ovat järjestäneet luontopäivän lisäksi muun muassa itsenäisyyspäivän juhlat ja joulujuhlat.

Varsinaista nuorten ydintyötä on kuitenkin ollut jo kohta vuoden ajan jatkuneet viikoittaiset vierailut vanhusten palvelutaloissa sekä Maaningalla että Siilinjärvellä. Vierailuilla on leivottu, pelattu bingoa, nautittu musiikista ja jumpattu. Kesälle on suunnitelmissa lisäksi ulkoilua.

