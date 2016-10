Seurakunnat ottivat kantaa Siilinjärven väkivaltaisuuksiin

Siilinjärvellä toimivat seurakunnat ovat yhdessä ottaneet kantaa viime lauantain joukkotappelun jälkeen syntyneeseen mielenilmausliikehdintään. Seurakunnat vetoavat rauhan ja lähimmäisenrakkauden puolesta tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoiden ja paikkakuntalaisten välillä on ollut selkkaus ja tilanne on kärjistymässä mielenilmauksiksi tulevana lauantaina.

”Me vetoamme jäseniimme ja kaikkiin paikkakuntalaisiin, ettei tapahtuneen selkkauksen vuoksi syntynyttä jännitettä päästettäisi kärjistymään, vaan pyrittäisiin rauhassa selvittämään tapahtunut ja löytämään keskinäinen sopu. Meillä on tässäkin mahdollisuus ja uskomme pohjalta myös velvoite pyrkiä rauhaan kaikkien ihmisten kanssa”, kannanotossa sanotaan.

Kannanotto päättyy muistutukseen: ”Jeesuksen antama ohje on syytä muistaa tässä tilanteessa: ’Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.’”