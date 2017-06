Siilifolkin esiintyjälistalla muun muassa Piirpauke, Jarkko Martikainen ja Jaakko Teppo

Siilifolkin avajaisia vietetään maanantaina 17. heinäkuuta. Koko päivän ohjelma on toteutettu savolaisin voimin. Tiistaina on vuorossa Perheiden päivä, jolloin televisiosta tuttu Siina Hirvonen & Taikaradio trio viihdyttävät.

Keskiviikon teemana on Kaikki laulaa. Asiaan kuuluvasti ohjelmassa on luvassa muun muassa laulajia, lauluntekijöitä, trubaduureja, duoja ja omaa musiikkia esittäviä yhtyeitä sekä esimerkiksi tarinankertoja Anna-Maria Toivonen.

Torstaina on ohjelmaa Meiltä ja muualta. Musiikin maisteri Pia Rask laulattaa maakuntalauluja yhteislauluina.

Perjantaina esiintyy muun muassa Beeba, 14-vuotias retrokantelisti, sekä The Worn Soles. Lauantaina Kaustinen kyläilee muun muassa Purppuripelimannien voimin.

”Joka päivä myös tanssi on läsnä. Ohjelma on hyvin monipuolinen”, Anna Janka-Murros kertoi infotilaisuudessa tänään maanantaina.

”Tarkoitus on tehdä kansantaidefestivaali. Ei vain musiikkia”, Antti Janka-Murros komppasi.

Iltaohjelmassa Siilifolkin lavalla nähdään muun muassa Piirpauke, Jarkko Martikainen & luotetut miehet, Jaakko Teppo, Kaukolasipartio sekä Alexandra Mihailova.

