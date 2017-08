Siilinjärvellä innostunut vastaanotto muovijätteen keräykselle

Mitä sanoisit, jos muovipakkauksia kerättäisiin taloyhtiösi jätekatoksessa seka- ja biojäteastian vieressä. Eikö se olisi helppoa, ja pian myös mahdollista. Jätekukko on aloittamassa muovipakkausten erilliskeräyksen suoraan kiinteistöiltä Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä lokakuussa.

Muovipakkausten keräyskokeilu järjestettiin alkukesästä yli 140 asuinhuoneistolle kolmella kiinteistöllä Kuopiossa.

”Malttamattomina halusimme nähdä jo ennakkoon, mitä ja kuinka paljon muovipakkausten keräysastioihin tuodaan, joten testattavahan se oli. Saimme kokeilusta arvokasta tietoa muovipakkausten kertymästä ja laadusta”, kertoo Jätekukon palvelupäällikkö Piia Moilanen.

Kokeilussa mukana olevien kiinteistöjen jätetilaan toimitettiin ylimääräiset 660-litraiset keräysastiat, jotka tyhjennettiin kerran viikossa. Yhdeksän viikon aikana muovipakkauksia tuotiin keräykseen yhteensä noin 12 kuutiota.

Lokakuussa alkava keräys järjestetään jätehuoltomääräyksiin perustuen vähintään 10 000 asukkaan taajamissa eli Kuopion keskeisellä kaupunkialueella sekä Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamissa. Keräys tulee vähintään 40 asuinhuoneiston kiinteistöihin, joita Siilinjärvellä on 14 kohdetta.

”Siilinjärvellä asiasta on informoitu asukkaita ja kiinnostus on ollut suurta. Yhteensä 37 taloyhtiötä on jo liittynyt mukaan.”

