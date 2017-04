”Siilinjärvellä töissä käyvien ulkopaikkakuntalaisten määrä nousee paljon”

”Ennen käytiin töissä omassa kunnassa, mutta nyt yhä useampi käy töissä muualla. Kuopion työpaikoista 8,8 prosentissa on siilinjärveläinen työntekijä ja 33,9 prosentissa Siilinjärven työpaikoista on kuopiolainen työntekijä”, kertoi kunnan entinen suunnittelusihteeri Kalle Savolainen vuoden 2014 tilastoja tutkittuaan.



Siilinjärven työpaikoista kaikkiaan 44,2 prosentissa on ulkopaikkakuntalainen työntekijä. Työssäkäyntiliikenteessä on viime vuosikymmeninä tapahtunut suuri muutos.”

Savolainen luennoi maanantaina kansalaisopistolla Siilinjärven asukasluvun kehityksestä.



”Siilinjärvellä töissä käyvien ulkopaikkakuntalaisten määrä nousee nyt paljon.”

Syitä näin voimakkaaseen työssäkäyntiliikenteen muutokseen on monia.

”Ennen vanhaan muutettiin sinne, missä työpaikka oli, eipä enää. Niin Siilinjärvellä kuin muuallakin asuinpaikka valitaan useinkin muilla perusteilla kuin työpaikan välitön läheisyys. Ollaan valmiita kohtuullisen pitkiin työmatkoihin.”

”Siilinjärveläisen työvoiman koulutusalat ja tarjolla olevat työpaikat eivät ole kohdanneet. Koulutustaso Siilinjärvellä on korkea. Toinen asiaan suuresti vaikuttava seikka on, että varsinkin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana valtaosa tulomuuttajista on tullut Kuopiosta ja heillä on jo ollut työpaikka Kuopiossa”, Savolainen analysoi.

Lue lisää torstain 27.4. Uutis-Jousesta.