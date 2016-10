Siilinjärvelle tulossa mielenilmaisujen lauantai

Poliisi on varautunut seuraamaan Siilinjärven torilla ensi lauantai-iltapäiväksi suunniteltua maahanmuuttajavastaista mielenilmaisua ja sille järjestettävää vastamielenilmaisua.

Mielenilmaisun Toritiellä on ilmoittanut järjestävänsä tamperelainen ”Suomi Ensin” -ryhmä. Vastamielenilmaisun järjestää torilla ”Ei vihapuhujia Siilinjärvelle” -ryhmä, missä on mukana myös paikallisia ihmisiä.

”Poliisi seuraa tilannetta ja keskustelee järjestäjien kanssa. Sananvapaus on kummallakin ryhmällä ja me varmistamme, ettei sananvapautta häiritä”, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Korhonen Kuopion poliisista.

”Uskon, että nämäkin sujuvat rauhallisesti, kuten se on mennyt yleensä näissä mielenosoituksissa.”

”Ei vihapuhujia Siilinjärvelle” -ryhmän mielenilmaisu alkaa kello 14. ”Suomi Ensin” -ryhmä aloittaa kello 14.30.