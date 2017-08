Siilinjärven hammashoito kovassa myllerryksessä

Siilinjärven kunta otti käyttöön yhteiset kriteerit lasten ja nuorten hampaiden oikomishoitoon maaliskuussa (UJ 2.3.17) Siilinjärven terveyskeskuksessa. Uutinen on aiheuttanut pohdintaa, miten oikomishoito tulevaisuudessa toteutetaan. Aiemmin Siilinjärvellä on saanut oikomishoitoa kaikki, jotka ovat sitä halunneet.

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Farshad Dalili kertoo, että kriteerit ovat voimassa jo lähes kaikkialla valtakunnallisesti.

”Työskentelin terveyskeskuksessa huhtikuun loppuun saakka. Järjestimme niin, että kriteerit täyttävät henkilöt pääsevät hoitoon, mutta myös ne, jotka kokevat tarvitsevansa hoitoa. Ihmiset ovat erilaisia, ja toiset voivat kokea pienenkin ahtauden tai hammasvälin häiritseväksi. Nämä asiat voivat aiheuttaa esimerkiksi koulukiusaamista. Olen hoitanut ylimääräisenä myös ne, jotka ovat kokeneet tarvitsevansa hoitoa, vaikka kriteerit eivät täyttyisi”, Dalili summaa.

”En halua kehua itseäni, mutta todisteena systeemin toimivuudesta on, että olemme pystyneet 17 vuoden ajan hoitamaan kaikki, jotka haluavat hoitoa. Noin 70–75 prosenttia terveydenhuollon kustannuksista on palkkaa. Ideani on ollut, että minä teen mitä kuuluu erikoishammaslääkärille ja hoitajat tekevät muun työn. Vastuu on ollut minun. Olen kouluttanut hammashoitajia tekemään sen, mihin ei tarvita erikoishammaslääkärin pätevyyttä. Näin olemme pystyneet hoitamaan enemmän potilaita samassa ajassa eikä se ole aiheuttanut lisäkuluja.”

Edellinen johtava erikoishammaslääkäri Veijo Miettinen kummastelee, miksi erityisen hyvin toimivaksi todistettu suun terveydenhuolto haluttiin tuhota.

”Olimme 17 vuotta tiennäyttäjiä. En ymmärrä, miksi kunnallisten palvelujen pitäisi olla keskinkertaisia, kun ne voitaisiin hoitaa hyvin samoilla kustannuksilla tai jopa säästäen. Päätimme aikoinaan, että teemme työtä sen eteen, ettei lasten ja nuorten sosiaaliluokka näy heti ensimmäisestä hymystä. Valitettavasti meidän työmme edelläkävijöinä tuhoutui arvostuksen puutteeseen, puheiden ja tekojen syvään ristiriitaan.”

