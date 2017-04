Siilinjärven kaavoituslistalla on paljon kohteita

Siilinjärven kunnalla on käynnissä ja se aloittaa tänä vuonna useita asemakaavoja, joilla mahdollistetaan mm. asuinalueiden täydentämistä ja uusia pientaloalueita

Kunnanhallitukselle esitetyssä kaavoituskatsauksessa todetaan, että kunnan rakennuspaikkavaranto on lähivuosien tarpeisiin riittävä, mutta kaavareserviä on ripeästi kartutettava.



Asematien varren asemakaava tuli uudestaan nähtäville viime vuoden lopulla ja kaava saatetaan valmiiksi, kunhan maankäyttösopimukset on saatu neuvoteltua.



Päivärinteen kaavatyö tuli myös uudestaan vireille äskettäin. Luonnoksessa kaavaillaan alueelle kerrostaloasumista. Kaavan on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana.



Kirkonkylän seuraava uusi pientaloalue suunnitellaan Taivallahteen Kevättömän ranta-alueelle, jonne on tarkoitus muodostaa tiivis omakoti- ja rivitaloalue. Asemakaavatyö tulee luonnoksena nähtäville tänä keväänä.

Lue lisää torstaina 30.3. ilmestyneestä Uutis-Jousesta.