Siilinjärven katujen korjausvelka 2,5 miljoonaa euroa

Siilinjärven kunnanvaltuuston asettaman tavoitteen mukaisesti teknisessä toimistossa on selvitetty kunnan infrastruktuurin kuntoa.

Tekninen lautakunta on teettänyt Carement Oy:llä kuntotutkimuksen, jolla on määritetty katuomaisuuden korjausvelan määrää sekä laadittu kaduille selkeä kuntoluokitus.

Tutkimusten perusteella on todettavissa, että tähän mennessä tehdyt saneeraukset on kohdistettu oikein ja myös tulevaisuuden kohteet on jo omana työnäkin määritelty oikein.

”Tutkimus kävi hyvin yhteen meidän omien arviointien kanssa. Vain yhden saneerauskohteen ajankohtaa jouduttiin muuttamaan”, kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen kertoo.

Katujen osalta korjausvelaksi muodostui noin 2,5 milj. euroa. Lautakunta linjasi, että tulevien vuosien investoinneissa on pidettävä riittävä määrärahataso (vähintään 1 milj.euroa/vuosi), jotta infrastruktuurin korjausvelkaa saadaan vähennettyä.

