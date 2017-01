Siilinjärven kiinteistöjen korjauslista on ankean pitkä

Siilinjärven kunnan kiinteistöjen korjausvelka on liki 23 miljoonaa euroa. Se on vain laskennallinen velka, eikä lainkaan korjausten todellinen kustannusarvio. Pääasialliset velan aiheuttajat ovat rakennusten ikä ja 80-luvun rakentamistavan aiheuttamat sisätilaongelmat.

Koulut ovat keskeinen ongelma. Siilinjärven 11 koulusta kuuden kohdalla korjausvelka hehkuu jo punaisena. Vain Hamulan uuden koulun sekä Toivalan ja Pöljän koulujen kohdalla korjausvelka on 0 euroa. Niiden kuntoluokat ovat 98, 87 ja 75 prosenttia.

”Rakennuksen kuntoluokka on teknisen nykyarvon ja uudishinnan suhde. Hyvänä tasona pidetään 75 prosenttia. Kun kuntoluokka laskee sen alle, alkaa syntyä korjausvelkaa”, sanoo kunnan toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu. Kuuslahden koulun prosentti on 49 ja Kehvon 51 ja Siilinlahden koulun 54.

”80-luvulla tehtyjen rakennusten peruskorjausikä lähestyy. 30 vuotta on se ikä, jolloin on tehtävä kunnon peruskorjaus. Toki sitä ennenkin rakennuksia pitää huoltaa ja tehdä pikkukorjauksia kaiken aikaa”, Kellokumpu sanoo.

”Jo nyt olemme oravanpyörässä. Kun yksi korjataan, on jo kolme noussut tilalle. Radikaali kiinteistömassan vähentäminen on ainut ratkaisu”, tekninen johtaja Ari Kainulainen näkee tilanteen.

