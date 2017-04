Siilinjärven lukion 100-vuotias historia huipentuu juhlaan

Siilinjärven lukio täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Koulua juhlitaan sekä toimintapäivänä että juhlassa. Toimintapäivää vietetään tänään. Lukion avoimet ovet sekä juhla ovat lauantaina 22.4. Kello 9 avataan ovet ja kaikille avoin juhla alkaa kello 13.



Juhlapuhujana on lukion entinen oppilas, yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki Aalto- yliopistosta. Tervehdyksen esittää ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo.

”Toimintapäivä on talkoo- ja teemapäivä, joka sisältää tavallista koulun käyntiä, mutta myös yhteistä valmistautumista juhlaan” opettaja Mari Saavalainen kertoo.

Lauantain avoimissa ovissa on luvassa niin tutustumista nykyajan lukio-opetukseen kuin paluuta entisajan muisteloihin näyttelyn muodossa.



”Keräämme esille historiallisia esineitä, joiden avulla on opiskeltu. Vanhoja oppikirjoja, matemaattisia oppimisvälineitä, sekä vuoden 1941 kasvisto ovat ainakin luvassa.”

Lukio on tullut Karjalasta Siilinjärvelle. Esillä on Reetta Tiaisen valokuvanäyttely Kotini Karjalassa.

Lue lisää torstain 20.4. Uutis-Jousesta.