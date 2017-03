Siilinjärven paloaseman korjaus odottaa maakuntauudistusta

Siilinjärven paloaseman korjaus on jätetty odottamaan maakuntauudistuksen voimaantuloa. Tammikuussa valmistunut paloasemarakennuksen kuntokartoitus osoitti rakennuksen perusteita lähellä olevan pohjaveden tuovan kosteutta ja sisäilmaongelmia rakennukseen.

Korjauskustannukset uusine ilmanvaihtojärjestelmineen nousevat kovin ylös, eli liki neljään miljoonaan euroon.

”Asia on nyt siinä tilassa, että me odotamme maakuntauudistuksen tulevan asiassa vastaan ja maakuntahallinnon hallinnointiin. Toki kiinteistö saattaa jäädä edelleen meille”, kommentoi Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen.

Hän sanoo, ettei tällä hetkellä ole tiedossa, mitä tullaan tekemään.

”Nyt ollaan viipaleessa ja ollaan jatkossakin.”

Lue lisää torstain 9.3. Uutis-Jousesta