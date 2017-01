Siilinjärven väkimäärän kasvu tyrehtyi

Siilinjärvellä väestömäärä väheni 34 henkilöllä, vuosi sitten kasvua oli 118 henkilöä, selviää Pohjois-Savon vuoden 2016 väestön ennakkotiedoista. Kuopion ennakoitua väkiluku oli joulukuun lopussa oli 112 980, Iisalmen 21 771 ja Siilinjärven 21 760.

Muuttotappio kuntien välillä oli Siilinjärven tappioksi -144, viime vuonna muuttoliike oli tasapainossa. Syntyneiden enemmyys on tämän vuoden aikana vähentynyt 75:ään, vuotta aikaisemmin se oli 121. Vilkkainta Siilinjärven muuttoliike on Kuopion välillä molempiin suuntiin sekä nuorten lähtömuuton osalta suurille opiskelupaikkakunnille.

Kuopion väestömäärä kasvoi viime vuonna 863 (vuosi sitten 852). Kuopion kasvun paraneminen vuoden takaisesta johtuu siirtolaisten muuttovoiton kasvusta 269:een edellisen vuoden 181:sta.

Pohjois-Savon väestö väheni vuoden 2016 aikana -420, kun vuosi sitten menetys oli -295. Kahden kuluneen vuoden aikana maakunta on jäänyt Tilastokeskuksen ennusteesta jälkeen 750 henkeä.

Viime vuonna kaikki Ylä-Savon kunnat menettivät väestöä, tappiot olivat Iisalmella -174.