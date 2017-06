Siilinjärvi ostaa 38 hehtaaria maata Toivalasta

Siilinjärven kunta ostaa Toivalan kylässä sijaitsevan Kalliolahti-tilan sekä tilan tukioikeudet 855 000 eurolla. Kaupasta päätti kunnanhallitus.

Aarne Kermanilta ostettavan alueen pinta-ala on 38 hehtaaria. Myyjälle jää tilasta 1,8 hehtaarin suuruinen määräala.

Kunnanhallitus päätti edelleen, että nyt hankittavan alueen asemakaavoituksen yhteydessä osoitetaan myyjälle jäävälle alueelle korvauksetta kolme rakennuspaikkaa. Lisäksi kunta luovuttaa myyjälle osana kauppahintaa yhden asemakaavan mukaisen, kunnan määräämän ei-rantaan rajoittuvan rakennuspaikan.

Kunnanhallitus päätti oikeuttaa allekirjoittamaan neuvotellun kauppakirjan sekä maksamaan kauppahinnan, ennen kuin valtuusto on käsitellyt maanhankintaa varten tarvittavan lisämäärärahan.

Kunnan maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteena on, että kunnalla on raakamaata vähintään 10 vuoden tarvetta vastaava määrä sekä asemakaavoitettua rakennusmaata eri alueilla vähintään kolmen vuoden tarpeisiin. Vuoden 2017 talousarviossa on kuluvalle vuodelle tavoitteeksi asetettu, että raakamaata hankitaan 30 hehtaaria. Kaupan kohteena oleva alue täyttää tämän tavoitteen.

Kaupan kohde sijaitsee Toivalassa Iso-Jälä -järven etelärannalla, Suininlahden ja Kalliolahden rajaamalla Kuoreniemen niemialueella. Rantaviivaa hankittavalla alueella on noin 850 metriä. Alue sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla Joensuuntien ja Lentokentäntien liikenteellisessä solmukohdassa.

Lue lisää 21.6.2017 Uutis-Jousesta