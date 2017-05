Siilinpään rantatontista tarjouskilpailu

Siilinjärven kunta on avannut tarjouskilpailun kuusikerroksisten kerrostalojen rakennuspaikan luovuttamista Siilinpään asemakaava-alueelta Siilinlahden koulun ja uimalan läheisyydessä.

”Olemme ajatelleen siihen kolmea kerrostaloa, joissa kussakin on 20-25 asuntoa, mutta kaava on väljä, eli siihen voidaan rakentaa muullakin ratkaisulla”, sanoo Siilinjärven kunnan kaavoituspäällikkö Timo Nenonen.

Tarjouskilpailun tavoitteena on löytää asuinalueen kokonaisuutta ja nykyistä rakentamista tukeva, arkkitehtonisesti ja maisemakuvallisesti korkeatasoinen ratkaisu. Pihamiljöön on oltava esteetön, turvallinen, laadukas ja viihtyisä. Katualueen ja korttelin rajapinnan huolellinen käsittely on olennainen osa suunnitelmaa.

Rakennuspaikalle pääsee rakentamaan heti ja ne voidaan toteuttaa vaiheittain niin, että viimeinen vaihe on aloitettava viimeistään kahden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennushankkeen aloittamisesta.

Lue lisää torstain 18.5. Uutis-Jousesta.