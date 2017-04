SiiPen videosarjan neljäs jakso: Kiitos taustavoimat

Urheiluseurojen, joukkueiden ja urheilijoiden taustalla vaikuttaa Suomessa satojatuhansia taustavoimia. Siilinjärven Pesiksen tärkein voimavara ovat juuri nuo taustajoukot, joita seura haluaa kiittää Noin 30 tarinaa -dokumenttisarjan neljännen jakson myötä.

”Joku vuosi rupesin kahtomaan että paljonko sitä on tullu ährättyä. Parhaina vuosina noin 800 tuntia tein talkoita”, kertoo siilinjärveläisen pesäpalloilun yksi pitkäaikaisimmista taustavoimista Hannu Kiiski Noin 30 tarinaa -dokumenttisarjan uusimmassa jaksossa.

Siilinjärven kunta on yksi seuran tärkeimmistä kumppaneista. Taloudellisten avustusten lisäksi kunnan antama toiminnallinen tuki on korvaamatonta paikallisille urheiluseuroille. Siilinjärvellä kunta nimittäin tarjoaa liikuntapaikat maksutta siilinjärveläisten urheiluseurojen käyttöön.

”Pesäpallohan merkitsee Siilinjärvelle tosi paljon. Yleensähän Siilinjärvi yhdistetään juuri pesäpalloon, kun pesäpallolla on niin pitkät perinteet Siilinjärvellä ja menestysvuosien myötä Siilinjärvi ja pesäpallo ovat ikuisessa kytköksessä”, kunnan liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen kertoo dokumentissa.

Talkootyö ja seurassa toimiminen mahdollistaa lasten ja nuorten harrastamisen sekä urheilun huipputasolla, mutta se tuo varmasti myös paljon itse taustatoimijallekin. Joukkueen toiminta koskettaa monia perheitä, joten talkootyön myötä on mahdollista löytää uusia tuttavia ja solmia uusia ystävyyssuhteita.

Katso Noin 30 tarinaa -dokumenttisarjan neljäs jakso nimeltä Taustavoimat tästä linkistä: