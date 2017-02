Simpan majan viereen nousee Etelä-Siilinjärven asukastalo

Etelä-Siilinjärven asukastalohanke on edennyt niin, että urakka on laitettu kilpailutukseen Hilmaan.

”Asukastalon saanti Etelä-Siilinjärvelle on ollut hyvin monen ja pitkäaikainen alueella asuvien ja täällä toimivien järjestöjen ja yhteisöjen toive. Kun mm. Vuorelan alue muuttui 2014 alusta maaseututukirahoitusalueeksi, niin Vuorelan Kunto lähti selvittämään asukastalon rakentamista Simppaan.

Viime vuonna saatiin talon suunnitelmat valmiiksi, käyttösopimuksia riittävästi ja lupa- sekä rahoituspäätökset kuntoon. Ja tänä keväänä alkaa sitten asukastalon rakentaminen”, kertoo Vuorelan Kunnon puheenjohtaja Markku Sopanen.

Talo tulee valmistuttuaan kaikkien alueella asuvien ja toimivien yhteiseen käyttöön. Virallinen hanketoimija on Vuorelan Kunto.

Kalakukko ry puolsi viime vuonna hankerahaa projektiin 180 000 euroa ja joulukuun lopulla Ely-keskus teki juridisen päätöksen, että rahoitus on siltä osin kunnossa.

”Lisäksi VuoKu on kerryttänyt pesämunaa yli 40 vuoden ajan ja ajatus on ollut, että käytetään raha, kun järkevä tarkoitus löytyy. Simppa on hyvin keskeinen Vuokun toiminnan paikka, jossa on monenlaista toimintaa. Omarahoituksen osuus on reilu 100 000 euroa” Sopanen kertoo.

Lisäksi hankkeeseen on laskettu talkootyön osuudeksi 3600 tuntia eli 55 000 euroa. Näin ollen kokonaiskustannusarvio on 355 000 euroa.

Hankkeen päävastaava Risto Kröger kertoo, että ensin oli tarkoitus laajentaa nykyistä Simpan majaa.

”Kuntokartoituksessa selvisi kuitenkin, ettei laajennus missään nimessä kannata. Toinen syy asukastalon sijainnin muuttamiseen oli, että yleinen uimaranta pystytään pitämään erillään ja pyhittää se yleiseen käyttöön.”

Lue lisää 2.2. Uutis-Jousesta.