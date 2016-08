Sote-uudistus etenee yhteistyössä valtion ja maakunnan kesken

Sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Pohjois-Savon sote-valmistelijat kokoontuivat keskustelemaan sote- ja maakuntauudistuksen alueellisesta toimeenpanosta viime torstaina Kuopioon.

Salo esitteli aiheeseen liittyviä lakiluonnoksia, jotka ovat hyvää vauhtia valmistumassa. Lakien turvin maakunnille siirretään tehtäviä Ely-keskuksilta, Te-toimistoilta, aluehallintovirastoilta, maakuntien liitoilta ja kunnilta. Ely-keskukset ja Te-toimistot lakkaavat vuoden 2019 alusta.

”Lakiluonnoksia viimeistellään parhaillaan ja ydinlakeja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sekä maakuntalaki”, Salo kertoi.

Keskeinen on myös järjestämislaki, jolla säädetään, millä tavoin maakunnan pitää järjestää asiakkaiden lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Lain tarkoituksena on varmistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät sote-palvelut koko maassa.

Palvelujen yhdenvertaisuus -periaate ei sisällä etäisyyden määrittelyä, lakiin ei tule kilometrirajoja. Syrjemmässä asuvalla voi olla pidempi matka palvelun ääreen kuin taajamassa asuvalla. Pääasia, että palvelu on saatavana samanlaatuisena kaikille.

Uudistuksen tavoitteena on hillitä sote-palvelujen kustannusten nousua kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

