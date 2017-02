SPR-osastoa heräteltiin Maaningalta

SPR:n Maaningan osastolla on kunniakkaat ja pitkät perinteet. Osasto on saanut vuosikymmenten saatossa paljon hyvää aikaan, mutta nyt toiminta on hiipunut.

Uutta hallitusta ja toimintaa viriteltiin viime torstaina Maaningan paloasemalla, jonne saapui kymmenkunta vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta.

SPR:n toiminnasta ja kuulumisista kertoivat suunnittelija Eine Pitkänen sekä toimistosihteeri Aila Niemi Savo-Karjalan piiristä. Punainen Risti täyttää tänä vuonna 140 vuotta, minkä vuoksi olisi oivallista, että nukkuvia osastoja saataisiin hereille. Piirin alueella toimii yhteensä 49 osastoa.

Kokouksessa päädyttiin siihen, että osaston aktivoimiseksi järjestetään ea-koulutus Maaningalla. Tarkoituksena on, että koulutus olisi esimerkiksi 20 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle ilmainen.

