Suininlahdella opettajanhuoneessa on draivia

Uutis-Jousi esittelee paikkoja, joihin ei yleensä pääse Ovien takana -sarjassa. Ensimmäisenä vuorossa on Suininlahden koulun opettajanhuone.

Rehtori Ilpo Kemppainen kertoo, että työporukalla on mahtava draivi.

”Meillä on täällä loistava, työhönsä ottautunut porukka.”

Draivin huomaa, kun seuraa opettajien välituntitouhuja. Välillä pelataan perspalloa (ette halua tietää), välillä ammutaan ilmatykillä. Toivasen Jyrki, myöskin opettaja, intoutuu esittämään tankotanssia muiden nauraessa vieressä.

”Kyllä me täällä ihan oikeasti käsitellään myös työasioita, jos on tarve”, opettaja Tero Tammi kertoo.

