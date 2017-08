Suvi lähtee ekaluokalle

Suvi Montonen asuu perheineen maatilalla. Hän on äskettäin täyttänyt seitsemän vuotta ja sitä on juhlittu kakkukahvein. Pian alkaa koulu ja on aika astua ensimmäiselle luokalle. Miten mielenkiintoista ja uutta kaikki onkaan! Koko opintie vielä edessä ja monta uutta asiaa opittavana.

Suvi aloittaa Pulkonkosken koululla ekaluokan. Myös esikoulun hän kävi samassa koulussa. Ennen esikoulun alkua, isosiskon kuudennen luokan kevätjuhlassa, Suvi oli tokaissut opettajalle: ”Ku Salli lähtee yläkouluun, niin minä tulen eskariin tilalle, niin pyssyy luku tasan!”

”Koulun alkaminen vähän jännittää”, Suvi sanoo. Ja ekaluokka jännittää vielä enemmän kuin esikouluun meno.

”Siitä koulun aloituksesta paljon puhua höpöttää kotona”, Suvin äiti Sanna Korhonen kertoo. ”Miettii sitä miten lähtee koulu menemään.”

