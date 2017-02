Talventörröttäjiä ja kettumiehiä

Pakkanen puristelee ja varpaita kylmää. Tippa tiivistyy nenän päähän. Keinot vilun torjuntaan tuovat olotilaan ensiapua. Varovaista kävelyä paikallaan ilman jalkojen nostelua – ja hytinät päälle.

Hypähdellä ei sovi, sillä liike paljastaa, ja pakkaslumi narisee jalan alla. Täytyy olla tarkkana ja jämynä, sillä vastassa on tällä kertaa itse repolainen, se viekas ja pitkähäntäinen.

Etumaastossa on ajo käynnissä. Yöllisiä jälkiä seuraten on saatu karkotettua kettu makaukseltaan, kertoo suhiseva puhelin – tunnelma passissa sähköistyy. Adrenaliinia syöksyy kehoon, levittäen lämpöä hetkeksi.

Kettu voi milloin tahansa ilmestyä näkyviin kuin aave. Aina se yllättää vaikka kuinka valmiina oltaisiin. Yhtäkkiä se voi olla siinä, silmien edessä. Siihen asti kaikki on kiinni valmiudesta, loppu taas nopeudesta ja tarkkuudesta.

Keskittyminen jahtiin on ensiarvoisen tärkeää. Se on puoli voittoa, kuin liipaisimen etuvedon poisto. Se auttaa saamaan asiansa päätökseen kumpi sitä enemmän haluaa. Metsästäjä vai kettu, jolla on ylivoimaiset aistit puolellaan ja kokemus elämästä metsässä, sen kaikilla tasoilla.

Tällä kertaa koiran tilalla on mies. Ajokoira vietti ansaittua lepopäivää olosuhteiden vuoksi. Talven säät vaihteluineen, lumesta veteen ja toisinpäin, on jäädyttänyt hangen viiltävän teräväksi. Riivanne syö koiran tassut ja muut ulokkeet verille, joten ajomiehen jalkatyöllä on nyt merkitystä metsästyksen suhteen.

Aikansa sitä kesti ja sitten soi puhelin. Vesiperä vedettiin ja passitus puretaan, sillä kettu vei tämän erän. Kuopion sydänmaan, Maaningan Lapinjärventien risteykseen kerääntyy viluisia passimiehiä ja pakkasilmaan höyryä pukkaava ajomies.

Kinnulanlahden seudun Erämiesten aktiivinen pienpetoporukka vetää henkeä.

