Tarinan vastaanottokeskuksen työntekijämäärä vähenee viidellä

Kuopion Setlementti Puijola on saanut Tarinan vastaanottokeskusta Siilinjärvellä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvottelujen tuloksena Puijola joutuu irtisanomaan viisi Tarinan työntekijää.



”On erittäin vaikeaa luopua osaavista työntekijöistä, ja siksi nyt tehdyt päätökset olivat vaikeita. Neuvottelut sujuivat kuitenkin hyvässä yhteishengessä. Migrin päätös vähentää Tarinan majoituspaikkoja on tosiasia, joka sitoo toimintaamme ja päätöksiämme”, Puijolan toiminnanjohtaja Eija Teerineva toteaa.



Maahanmuuttovirasto (Migri) ilmoitti 28.12.2016 sulkevansa kymmenen vastaanottokeskusta sekä vähentää jäljelle jäävistä keskuksista yhteensä 870 majoituspaikkaa. Päätöksen myötä maan keskuksista vähenee yhteensä 2400 turvapaikanhakijoiden majoituspaikkaa. Päätökset toteutuvat suurimmaksi osaksi ensi kesäkuun loppuun mennessä.



Migrin supistuspäätös ulottui myös Setlementti Puijolan toimintaan. Tarinan vastaanottokeskuksesta Siilinjärveltä vähennetään Migrin toimeksiannon mukaan sata majoituspaikkaa ensi heinäkuun alkuun mennessä niin, että tuolloin Tarina on 200-paikkainen vastaanottokeskus. Tällä hetkellä Tarinassa on noin 340 asukasta. Lisäksi Tarinan kirjoilla on sata yksityismajoituksessa olevaa turvapaikanhakijaa.