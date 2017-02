Tšasouna – ortodoksinen rukoushuone

Tsasounat eli ortodoksiset rukoushuoneet ovat kirkkoa pienempiä ja vaatimattomampia rakennuksia. Niissä myös maallikko voi pitää hetkipalveluksen. Viitostien varressa, Kallaveden rannalla kallion päällä, kohoaa upea Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumiselle pyhitetty Toivalan tsasouna, jonka rakentaminen 38 vuotta sitten oli suuri yhteisöllisyyden ja talkoohengen taidonnäyte.



”Salmi-Seura on ollut tämän tsasounan alkuunpaneva voima 70-luvulla. Tällä seudulla on salmilaisia asunut hyvin paljon ja he ovat halunneet ihan oman pyhäkön”, kertoo Toivalan tsasounan nykyinen isännöitsijä Marja Rissanen.



Jälleenrakenuskaudella harmaantuneet hirsiset tsasounat jäivät Karjalaan kun tietoutta perinteisistä rakennustyyleistä ei ollut. Haatalassa, Maanigalla sijaitseva Pyhän Ristin ylentämisen tsasouna on rakennettu 1968 ja se onkin jälleenrakennuskauden tyypillinen tsasouna.



”Tämä on yksinkertaisempi ulkoasultaan. Perinteisesti kellotapuli ja ikonostaasi kyllä löytyvät”, kertoo Haatalan tsasounan isännöitsijä Heikki Rutonen.

