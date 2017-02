Turvallisuuskiertue kävi Maaningalla

Maaninkajärven koulun auditoriossa oli viime viikon keskiviikkona luento turvallisuudesta. Puhujina olivat eläkkeellä olevat poliisi Eero Wetzell ja palopäällikkö Osmo Turunen sekä Liikenneturvasta Erkka Savolainen. Sponsorina toimi Pohjois-Savon Muistiliitto.

”Yksi edellytys turvallisuudelle on toimiva muisti. Jos se ei toimi, se täytyy kertoa rehellisesti muille”, Eero Wetzell aloitti luentoa. Esimerkiksi kerros- ja rivitaloissa on iso vaara, jos toisista ei välitetä. Ihmisellä voi olla muistissa vikaa ja helposti jää hellan levy päälle ja siitä voi tulla mittavat vahingot. Ajoissa puuttuminen on välittämistä.

Nettiaika on tuonut uudenlaisia turvallisuusriskejä. Salasanat kannattaa vaihtaa heti ja huomioida myös kodinkoneissa olevat salasanat.

