Uutta tietoa Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueen geologisesta rakenteesta

Siilinjärven kirkonkylän alueella sijaitsevan Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut.

Kalliopinnan tasomallin mukaan merkittävä osa harjumuodostumasta on kerrostunut suhteellisen korkean kallioperän alueelle jopa siinä määrin, että pohjavesialueelta puuttuu varsinainen pohjavesivyöhyke monin paikoin. Alueen keskiosien läpi kulkee toisaalta noin kaakko-luode suunnassa syvä kallioperän ruhjevyöhyke, jossa maaperän ja myös pohjavesivyöhykkeen paksuus on satakunta metriä. Syvä kallioperälaakso on havaittavissa myös tutkimusalueen itäosassa, missä maaperäkerrostumat ovat reilusti yli sata metriä paksuja.

Pohjavesialueen vedenoton suunnittelulle saatiin tulosten pohjalta paremmat taustatiedot ja esimerkiksi pohjavesialueiden rajausten muutoksille saatiin perusteet. Pohjavesialue on tutkimusten perusteella varsin yhtenäinen Harjamäeltä Jälänniemelle saakka, vaikkakin harjumateriaalit ovat paikoin Kasurilassa paksujen hienorakeisten sedimenttien alla.

Pohjavesigeologisiin tekijöihin perustuen pohjavesialueiden rajausten laajentamista ja käytännössä Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden yhdistämistä samaksi pohjavesialueeksi tullaan tarkastelemaan. Yhdistetyn pohjavesialueen pinta-ala olisi noin 1 800 hehtaaria.

Pohjavesin virtausmallinnuksen avulla pystyttiin simuloimaan nykyisten vedenottamoiden alueella erilaisia pohjavedenottotilanteita. Vaikka pohjavesialueet ovat pinta-alaltaan laajoja, yhteensä lähes 1 000 hehtaaria, eritoten kallioperän jyrkkäpiirteisyys heikentää alueen käyttökelpoisuutta vedenhankintaan. Valtatien 5, kantatien 77 ja Harjamäentien tiesuolauksen todettiin aiheuttavan riskin kirkonkylän vedenottamoiden vedenlaadulle. Koivuniemen ottamon (Tarinaharju) vedenottomääriä olisi mahdollista mallinnusten perusteella jopa jossain määrin kasvattaa.

Tutkimus on tehty yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Siilinjärven kunnan kanssa.