Valtuusto päätti, että Kuuslahti saa uuden koulun – esitys hyväksyttiin hurraten

Siilinjärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina, että Kuuslahteen tulee uusi koulu. Ulkopuolinen taho rakentaa Kuuslahden koulurakennuksen ja kunta vuokraa koulun tilat.

”Sivistyslautakunta esitti jo vuonna 2016, että Kuuslahteen on rakennettava uusi koulu. Demokratian nimissä asia sai siivet ja lähti niin sanotusti lentoon. On ikävää, että pompottelu on tuonut mukanaan epäuskottavuutta kunnalliseen päätöksentekoon. Nyt voimme vain toivoa, että saisimme oppilaille ja henkilökunnalle rivakasti sisäilmapuhtaan, esteettömän ja muunneltavan tilan”, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Merja Oksman (kok.) totesi puheenvuorossaan ja sai kuulijoilta aplodit.

Kokouksen edetessä Jani Kolehmainen (ps.) esitti lisäystä päätösehdotukseen.

”Mikäli kilpailutus ei tuota meille sopivaa rakennuttajaa, esitän, että kunta rakentaa koulun itse. Tällä takaamme, että koulu on varmasti käyttövalmis 2019.”

