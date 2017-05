Valvontakäynnit vaikuttivat kiinteistöjen ympäristön siisteyteen

Siilinjärven viranomaislautakunta teki keväällä kahden päivän ajan ympäristön siisteysvalvontakäyntejä asemakaava-alueilla sekä erikseen esille tulleissa kohteissa haja-asutusalueilla.

Lautakunta kävi asuinkiinteistöillä, Radantauksen teollisuusalueella ja muutamassa jo toimintansa lopettaneessa varastointi- ja yrityskohteessa, joissa alue on jäänyt siivoamatta.

”Tarkastetuilla asuinkiinteistöillä on ollut yritys- ja harrastustoimintaan liittyvää koneiden, ajoneuvojen ja muun romun varastointia ja myös jätteitä on varastoinnin myötä kertynyt. Kaikilla kiinteistöillä, joihin viranomaislautakunta oli ennakkoon yhteydessä, oli aloitettu siivoustoimia jo tänä keväänä. Ennakkoon lähetetyillä kirjeillä ja lautakunnan käynneillä on ollut hyvä vaikuttavuus”, sanoo ympäristönsuojelutarkastaja Matti Nousiainen.

Lautakunta on saanut kuntalaisilta yhteydenottoja roskaantumisesta ja viheralueiden luvattomasta käyttöönotosta sekä puutarhajätteiden läjittämisestä viheralueille.

”Siellä on ollut mm. halkopinoja, rakennelmia ja esimerkiksi autoja, joita ei malteta laittaa romutukseen.”

Lue lisää 24.5.Uutis-Jousesta.