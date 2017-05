Vanha jätevesiviemäri nousi pintaan Siilinlahdella

Siilinlahden jäällä nähtiin tiistaina jälleen outo ilmestys, kun osa kunnan jätevesiviemäristä nousi jäälle.



”Se on meidän vanha viemäri, joka otettiin pois käytöstä vuonna 2012, kun uusi valmistui. Se jätettiin kuitenkin paikalle varaviemäriksi, possutettiin puhtaaksi ja täytettiin järvivedellä, mutta muutaman kerran vuodessa se nousee pintaan”, harmittelee Siilinjärven kunnan maanrakennusmestari Mikko Paldanius.

Vanhan, vuonna 1974 valmistuneen viemärin paikka on syvällä Siilinlahden pohjassa, jopa 30 metrin syvyydessä.

Viemärilinja kulkee Kanavatien päästä pumppaamolta järven pohjaa pitkin jätevedenpuhdistamoa kohti niin, että se nousee Laitilanmäen ja Antikkalan tilojen rajamailla rantaan ja kulkee maan alla puhdistamolle.

”Vanhassa putkessa on ilmeisesti kaasua, ilmaa sen on pitänyt jostain saada. Se on selvitettävä, että se saadaan pysymään pohjassa. Toinen vaihtoehto on ottaa se kokonaan pois.”